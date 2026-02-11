Cantabria probará el jueves los sistemas de aviso a la población de las presas de Alsa, Mediajo y Matahoz

El Gobierno de Cantabria probará el jueves, día 12, los sistemas de aviso a la población de las presas de Alsa, Mediajo y Matahoz en el marco del Plan de Emergencia que recoge las medidas preventivas y correctivas a llevar a cabo en caso de riesgo en estas infraestructuras. Se inspeccionarán y harán sonar las sirenas que alertarían en el último estadio de una situación de emergencia en estos entornos, y que podrán ser escuchadas en los municipios de San Miguel de Aguayo, Pesquera, Molledo, Bárcena de Pie de Concha y Arenas de Iguña.

En este marco, el próximo jueves 12 de febrero, se va a realizar el simulacro para la ejercitación de las medidas preventivas recogidas en el Plan. Entre las 10:00 y las 12:00 horas, se activarán e inspeccionarán las cinco sirenas del sistema de avisos acústicos de las presas para que la población del área de influencia de las mismas pueda conocer su sonido y comprobar las áreas de cobertura de la red de alerta.

Medidas complementarias

Para el cumplimiento de las medidas recogidas en el Plan de Presas y Embalses se el Gobierno de Cantabria ha procedido también al envío y depósito de folletos divulgativos en los ayuntamientos de su área de influencia y ha puesto a su disposición un vídeo explicativo de las acciones a llevar a cabo para el supuesto de que se activase el Plan de Emergencia, que incluye medidas de autoprotección dirigidas a la ciudadanía.

Así mismo se han colocando carteles informativos en los puntos de encuentro designados por el Comité para la Implantación del Plan de Presas, para que tanto la población residente como la esporádica, conozca los lugares seguros a los que acudir en el caso de que se produjera algún tipo de emergencia relacionada con estas infraestructuras.