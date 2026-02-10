La consejería de Salud ve "demoras excesivas" sin justificación en Cardiología de Sierrallana

La Consejería de Salud ha detectado "demoras excesivas" en el Servicio de Cardiología del Hospital Sierrallana para las que "no encuentra" justificación, por lo que evaluará el rendimiento de este departamento y tomará medidas como buscar un nuevo jefe de servicio, reordenar las agendas para ajustarlas a la demanda "real", redistribuir las cargas asistenciales de forma "eficiente" o cubrir las ausencias puntuales "en la medida de lo posible".

"Hay unas demoras que están por encima de lo que sería esperable". "En principio con esa plantilla, con la población que tiene que atender Sierrallana y con su cartera de servicios no debieran estar en el nivel", ha reconocido el consejero del área, César Pascual (PP), en el Pleno del Parlamento de este lunes, a preguntas del PRC por la "sobrecarga" asistencial y la "falta de profesionales".

Un extremo, este último, que ha negado el titular de Salud, asegurando que la plantilla, formada por 10 plazas, está completa y por encima de la media de hospitales similares en España. "No faltan cardiólogos", ha sentenciado, después de que la regionalista Paula Fernández haya denunciado que la lista de espera para esta especialidad supera los cinco meses -está en 160 días-.

Según ha indicado Fernández, los cardiólogos de Sierrallana han presentado un plan de choque a la Gerencia del hospital en el que plantean realizar jornadas de tarde en los meses de marzo, abril y mayo para reducir la demora.

Pascual ha señalado al respecto que la Dirección Médica está "estudiando la respuesta" y que una vez se evalúe el rendimiento del servicio y se analicen las agendas estimará si es necesario un programa de actividad extraordinaria de tarde. Algo que, ha asegurado, si se descarta no será por una cuestión económica, ya que este trabajo está contemplado en el Programa Especial de Reducción de la Demora Asistencial (PEREDA).