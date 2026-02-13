Carnaval en Cantabria 2026: varios municipios cántabros arrancan este viernes

Varios municipios cántabros, como Santander, Laredo, Camargo, Piélagos o Comillas, dan comienzo este viernes a las actividades organizadas para celebrar los Carnavales, que ofrecerán diferentes propuestas para mayores y pequeños a lo largo de varias jornadas.

Santander

La capital cántabra lo celebrará con tres días de actividades, que arrancan este viernes con la Gran Gala de Carnaval en el Palacio de los Deportes, a las 20.00 horas. Este año se suma al evento Teresa Gareche, actriz e influencer, que participará como jurado del concurso y ofrecerá una actuación.

El tradicional desfile por el centro de la ciudad será mañana, con más de 1.400 participantes repartidos en 18 comparsas; y el domingo será el Día del Carnaval Infantil en el Palacio de los Deportes, con hinchables y talleres durante todo el día, entre otras actividades.

Laredo

Por su parte, Laredo celebrará el Carnaval desde hoy hasta el 21 de febrero con una programación que incluye diferentes actividades entre las que destacan el Carnaval Escolar, el Sambódromo, el día grande y el entierro de la sardina, que cerrará la agenda festiva.

El pistoletazo de salida tiene lugar este viernes a partir de las 11.00 horas con el Carnaval Escolar, en el que desfilarán todos los alumnos de los distintos colegios del municipio alrededor de la Alameda Miramar.

El día grande será el 14 de febrero con una gran concentración de comparsas, charangas y artilugios frente a la Casa de Cultura minutos previos al pregón, que tendrá lugar a las 19.00 horas, para después comenzar el desfile por la Alameda Miramar, encabezado por la carroza del rey y la reina del Carnaval. La fiesta continuará con la actuación de la Orquesta Syra, la entrega de premios y la Macrodisco Eclipse.

Para finalizar, el sábado 21 se celebrará el tradicional entierro de la sardina, con un desfile de viudos y viudas que comenzará a las 20.00 horas. A su llegada al Parque de los Tres Pescadores, la compañía Drakonia ofrecerá un espectáculo que combinará percusión, efectos especiales y pirotecnia. Después, la fiesta culminará en la Playa Salvé con la quema de la sardina y fuegos artificiales.

Camargo

En Camargo, el Carnaval se prolongará desde este viernes hasta el lunes 16 con propuestas que combinan tradición, música, animación para mayores, niños y familias, entre las que destacan el Gran Desfile y el Entierro del Cachón. La primera cita, la de este viernes, será el Carnaval de los Mayores, que se celebrará a las 17.00 horas en el Centro de Mayores de Camargo con baile, exhibición de disfraces y merienda.

Piélagos

Por su parte, Piélagos ha organizado el Carnaval en Renedo en dos jornadas, la de este viernes y la del próximo (13 y 20 de febrero), en ambos casos con un desfile al ritmo de charangas, pasacalles y batucada. También habrá concurso con premios consistentes en vales para gastar en el comercio local, y dinero para los mejores en la categoría de adultos.

Comillas

Y en Comillas la fiesta será hoy y mañana, con una primera jornada dedicada a los niños y la segunda centrada en el tradicional concurso de disfraces, pasacalles y disco móvil durante el que se repartirán 2.200 euros en premios.