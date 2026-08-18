Los municipios de Cantabria comienzan a aplicar restricciones ante la falta de agua que viven desde hace semanas. Son muchos los ayuntamientos que han tenido que contratar cisternas de agua para abastecer a sus vecinos, mientras se llevan a cabo cortes preventivos o el aviso de multas si se saltan las recomendaciones de uso moderado de agua.

En Miera, el alcalde, José Miguel Crespo, reconoce que a mediados de junio ya comenzaron con problemas de abastecimiento por falta de agua. Un ayuntamiento que ha conseguido que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico le diese permiso para captar agua del río Miera. Pero al alcalde le preocupa que esta situación se alargue.

Son muchos ayuntamientos que han tenido que recurrir a la compra de camiones cisterna con agua que abastezca a los vecinos. Es el caso de la Hermandad de Campoo de Suso, que se ha encontrado con la poca conciencia de algún vecino. Su alcalde Pedro Luis Gutiérrez explica que se han encontrado con que se estaban gastando 132.000 litros de agua al día en la localidad de Naveda. Tuvieron que contratar drones para conocer qué estaba pasando, ahora habrá sanciones.