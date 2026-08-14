La mitad sur de Cantabria, en aviso amarillo por tormentas

La mitad sur de Cantabria, concretamente Liébana, el centro, el valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro estarán este viernes en aviso amarillo (peligro bajo) por tormentas a causa de un aumento de la inestabilidad que traerá a la región nubes bajas y precipitaciones. El aviso estará activo entre las 12.00 y las 22.00 horas y se esperan hasta 15 litros por metro cuadrado.

Ya de cara al sábado, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por lluvia en la comarca de Campoo. La alerta estará activa entre las 14.00 y las 22.00 horas y se esperan hasta 15 litros por metro cuadrado.