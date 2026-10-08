El ministerio de Transportes realiza un simulacro de accidente en el túnel de La Albericia en la S-20

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible realiza un simulacro de accidente con implicación de mercancías peligrosas en el túnel de La Albericia ubicado en el kilómetro 0,5 de la carretera S-20 en Santander, provincia de Cantabria.

El objetivo del simulacro es evaluar la coordinación de todos los implicados (servicios de emergencia, gestores del túnel, protección civil, etc.) en un supuesto caso de accidente en el que se debe auxiliar y proporcionar asistencia sanitaria, así como evacuar a los usuarios del túnel.

Para realizar el simulacro, y garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde las 23:00 horas del jueves 8 de octubre hasta las 4:00 horas del viernes 9 de octubre se cerrará en ambos sentidos la S-20 de los kilómetros 0 al 2.

La fluidez del tráfico durante el cierre quedará asegurada a través de la habilitación de itinerarios alternativos, debidamente señalizados, desde el enlace de Rucandial, situado en el kilómetro 2 de la S-20, y desde la glorieta de La Albericia.