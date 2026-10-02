Más de 600 vehículos se darán cita en el Salón del Vehículo de Ocasión de Torrelavega

Torrelavega volverá a convertirse desde este viernes, 2 de octubre, en punto de encuentro para el sector de la automoción con una nueva edición del Salón del Vehículo de Ocasión, que reunirá durante tres días en el exterior del Mercado Nacional de Ganados más de 600 vehículos, entre coches, motos y furgonetas. La feria permanecerá abierta hasta el domingo 4, de 11.00 a 20.00 horas, con acceso gratuito.

La oferta estará formada por vehículos seminuevos, Km 0 y de cortesía, con diferentes motorizaciones, incluidos híbridos y eléctricos. Participarán alrededor de una docena de expositores y cerca de 50 profesionales, que estarán a disposición de los visitantes para informarles y asesorarles.

Se mostrarán desde vehículos urbanos y familiares hasta modelos híbridos y eléctricos y vehículos comerciales, con opciones adaptadas a diferentes necesidades y presupuestos.