Cantabria sigue investigando y analizando el registro para conocer el número exacto de pacientes que rechazaron ser derivados al Hospital Santa Clotilde

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La consejería de Salud sigue investigando y analizando el registro para conocer el número exacto de pacientes que rechazaron ser derivados al Hospital Santa Clotilde para realizarse una prueba médica. El consejero César Pascual mantiene que la consejería tiene unos datos aproximados de cuántos han podido ser y reconoce que son más de 20.

Pascual explica que “se sigue investigando”, aunque la consejería tiene “un número aproximado” de afectados, “pero yo no voy a dar cifras hasta que no tenga los datos cerrados”.

El consejero de Salud reconoce que “son más de 20”, aunque hasta que “no tenga la cifra cerrada no voy a dar ninguna cifra, porque no quiero comprometer una cosa que está abierta, que están analizando" los funcionarios de la consejería.

Pascual explica que se está yendo “caso por caso y cotejando con la historia clínica” y, por este motivo, la consejería tiene personas “que están dedicadas toda la mañana exclusivamente a esto, porque lleva mucho tiempo”.

Palabras de César Pascual durante una entrevista en ‘Más de Uno Cantabria’, donde el consejero de Salud cántabro ha defendido el Convenio Singular con Santa Clotilde y mantiene que se trata de un documento que se puede revertir o ir definiendo.

“Si alguien viene mañana y lo quiere revertir, lo puede revertir, porque hay causas de reversión del convenio singular”, asegura el consejero. César Pascual mantiene que los convenios singulares no “son un matrimonio que te ata de por vida”.

Sostiene que se realizan porque “se planifica a 20 años. ¿Para qué? Para ter un acuerdo. Primero, porque además lo que permite el convenio singular, a diferencia de los concursos, es que con el paso del tiempo podemos ir definiendo la cartera de servicios, lo que nos tienen que hacer”.