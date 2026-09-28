Operación de la Guardia Civil

Más de una decena de detenidos en Cantabria en una operación contra el tráfico de drogas y la trata de personas

Estas detenciones se produjeron el pasado martes, cuando el operativo realizó varios registros en los municipios de Argoños, Santoña, Bárcena de Cicero y Arnuero

Europa Press

Santander |

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil.
Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil. | EFE/ Mariscal

La Guardia Civil de Cantabria, con el apoyo de agentes de Asturias y Bilbao, ha detenido a más de una decena de personas en la comunidad tras una operación contra el tráfico de drogas y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de las cuales cinco han ingresado en prisión.

Estas detenciones se produjeron el pasado martes, cuando el operativo realizó varios registros en los municipios de Argoños, Santoña, Bárcena de Cicero y Arnuero.

En concreto, según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita, los registros se efectuaron en domicilios y en dos antiguos locales de alterne.

Además, los agentes incautaron 200 plantas de marihuana ya preparada en cogollos.

En el operativo han participado un centenar de guardia civiles, han indicado las mismas fuentes a esta agencia.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid