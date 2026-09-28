Más de una decena de detenidos en Cantabria en una operación contra el tráfico de drogas y la trata de personas

La Guardia Civil de Cantabria, con el apoyo de agentes de Asturias y Bilbao, ha detenido a más de una decena de personas en la comunidad tras una operación contra el tráfico de drogas y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, de las cuales cinco han ingresado en prisión.

Estas detenciones se produjeron el pasado martes, cuando el operativo realizó varios registros en los municipios de Argoños, Santoña, Bárcena de Cicero y Arnuero.

En concreto, según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita, los registros se efectuaron en domicilios y en dos antiguos locales de alterne.

Además, los agentes incautaron 200 plantas de marihuana ya preparada en cogollos.

En el operativo han participado un centenar de guardia civiles, han indicado las mismas fuentes a esta agencia.