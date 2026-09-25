Una cántabra impulsa una campaña en change.org para conseguir que la televisión sea gratis en los hospitales

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Mercedes Castanedo, residente en Santander, ha impulsado una iniciativa a través de la plataforma change.org, que en sólo dos semanas cuenta con casi 400 firmas.

Mercedes explica que su abuelo fue ingresado por una enfermedad grave y que, durante su estancia, pudo comprobar lo limitado que era el acceso al entretenimiento. “No poder ver televisión en un momento tan estresante no solo le alejaba de una fuente de distracción y entretenimiento, sino que también lo mantenía desconectado del exterior”, señala en su petición.

Para Mercedes, la televisión puede ser especialmente importante en ingresos largos. “Para muchos pacientes, en especial aquellos con estancias prolongadas, la televisión es una ventana al mundo, una manera de sentirse humanos más allá de las paredes del hospital”, defiende.

La impulsora considera que este servicio no debería convertirse en una carga añadida para pacientes y familias. “En un sistema donde el bienestar y la recuperación del paciente deberían ser la prioridad, es inconcebible que el acceso básico al entretenimiento deba ser un lujo”, denuncia.