El transporte sanitario no urgente "ha mejorado notablemente" tras un año de funcionamiento de la empresa AUTRANSA

LEER MÁS Autransa sustituye a Diavida y empezará a gestionar esta noche el servicio de ambulancias programado

El transporte sanitario no urgente de Cantabria ha mejorado notablemente tras un año de funcionamiento de la empresa AUTRANSA. La semana pasada, concretamente el 20 de septiembre, se cumplió un año de la entrada en funcionamiento del nuevo contrato en las ambulancias del Servicio Cántabro de Salud.

Pasado ese año, el presidente del comité de empresa, José Alberto Ibarguen, sostiene que el servicio ha mejorado para pacientes y trabajadores. “Se ha ampliado plantilla, también se ha ampliado la flota de vehículos y bueno, pues desde el primer mes los trabajadores estamos cobrando nuestros salarios en tiempo y forma”, según Ibarguen.

Una nueva situación que “supone un cambio importante después de la situación que nos dejó de vida, la anterior empresa dejó una deuda entre 3.500 y 4.000 euros media por trabajador”, como explica a Onda Cero el presidente del comité de empresa.

“Hay cosas que mejorar todavía con la nueva adjudicataria, pero todo ha mejorado notablemente”, explica Ibarguen.

Todavía quedan deudas que cobrar a DIAVIDA

Ha supuesto un cambio para los más de 130 trabajadores de este servicio que siguen pendiente de las nóminas que les dejaron por pagar, con una deuda a 136 trabajadores de entre 3.500 y 4.000 euros de media por empleado.

Además, en noviembre tendrá lugar el juicio contra el Servicio Cántabro de Salud al que consideran como responsable subsidiario por la situación que se produjo con la empresa DIAVIDA.