Autransa sustituye a Diavida y empezará a gestionar esta noche el servicio de ambulancias programado

Autransa será a partir de esta medianoche la empresa encargada del servicio de ambulancias programado del Servicio Cántabro de Salud (SCS) tras ganar la adjudicación del contrato de emergencia con una oferta de 11,4 millones de euros --que se licitó por 13,5 millones para un periodo de 18 meses--, después de que el Ejecutivo autonómico rescindiera el contrato con Diavida de mutuo acuerdo.

La compañía operará con flota propia y contempla aumentar de 54 (45 base y 9 de reserva) a 71 (59 base y 12 de reserva) los vehículos del servicio, si bien este sábado comenzará a operar con 54 y tiene de plazo hasta el 30 de octubre para completar los 71, han informado fuentes de Salud a Europa Press.

La compañía, que también es la responsable de la gestión del servicio urgente de ambulancias en la región, pertenece a HTGroup, que antes operaba con el nombre de Ambuibérica.

Diavida, adjudicataria del servicio desde octubre de 2024 por un importe de 11,9 millones de euros y 24 meses, recibió 44 reclamaciones por incidencias en sus 15 primeros días y el SCS, tal y como marcan los pliegos del contrato, le abrió un expediente.

Meses después el Ejecutivo autonómico propuso rescindir el contrato por algunas "incidencias" en la prestación de este servicio, como "retrasos y cancelaciones" en el traslado de pacientes.

Sin embargo, el informe del Consejo de Estado señaló el pasado junio que los "incumplimientos" laborales y en el transporte sanitario de Diavida "no eran motivo suficiente" para rescisión del contrato, criterio que el Gobierno cántabro no compartía.

Así, desde el departamento de Salud decidieron no quedarse "parados" y "en un proceso de 48 horas" negociaron con Divida una rescisión de mutuo acuerdo, que fue aprobada en Consejo de Gobierno en agosto, para sustituir el contrato por uno "de emergencia".

Tres meses después, tras la apertura hace unos días de los pliegos de las ofertas, Autransa ha ganado la adjudicación del servicio, al que también concurrieron Sanir y Ambulancias Maiz.