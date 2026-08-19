Lanzan piedras a los trenes de Cercanías entre Mogro y Bezana

Dos maquinistas de Renfe avisaron en la tarde de ayer, martes, que los trenes que conducían habían sido apedreados entre las estaciones de Mogro y Bezana, en la línea de Cercanías que comunica Santander con Torrelavega, han confirmado desde la compañía a Europa Press.

Ambos pudieron realizar sus respectivos trayectos de forma íntegra pese al lanzamiento de piedras a los convoyes, que rompieron los cristales y algunas terminaron en el interior de los vagones, sobre los asientos, sin causar daños personales, solo materiales.

"¡Cuidado! En la ría de Mogro están tirando piedras al tren!", alertaba, pasadas las 20.30 horas, una pasajera a bordo de uno de los trenes afectados en un chat de viajeros, a los que indicaba que tenía "miles de cristalitos" sobre su ropa y cuerpo.

Esta mujer, que avisó también al 112 Cantabria, recibió la respuesta de otros usuarios del servicio y del chat, que criticaban a los "vándalos" y que sus acciones no tengan "consecuencias".

"¡Menudo susto y qué peligro! Menos mal que no iba nadie sentado en esa zona cuando lo han tirado porque podrían haber matado a alguien. Ojalá pillen a quien ha sido y le caiga una buena, aunque lo dudo", replicaba otra pasajera.