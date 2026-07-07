Junio ha sido el más cálido en Cantabria en 60 años

El pasado junio ha sido el más cálido en Cantabria de los últimos 60 años, con 18,9 grados centígrados de temperatura media, lo que supone tres grados por encima del promedio para este mes de la serie de datos de referencia 1991-2020, que es de 15,9 grados, y que lo convierten en un mes extremadamente cálido, según el Resumen Climatológico Mensual de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La temperatura máxima media registrada en la región ha sido de 24,6 grados, lo que supone 3,5 por encima de la media climatológica de la serie para este mes (21,1 grados). La temperatura mínima media registrada en la región ha sido de 13,2 grados, valor 2,5 por encima de la media climatológica de la serie para este mes (10,7 grados).

Precipitaciones y rayos

Respecto de la precipitación, resultó seco en promedio. Se recogieron 45,7 litros por metro cuadrado (mm) de precipitación, un 32% inferior a lo esperado en un mes de junio, cuya media es de 67,6 mm.

El año hidrológico en curso (meses de octubre de 2025 a septiembre de 2026) tiene hasta el momento carácter muy seco, con 923,4 mm, un 13% menos de lo normal respecto al mismo periodo del año para 1991-2020 (1.065 mm).

Por otra parte, se registraron 34.603 descargas procedentes de rayos, y el día con más registros fue el 17, con 11.479 descargas.

Días nublados

Los primeros días del mes fueron en general nublados, con frentes fríos poco marcados y líneas de inestabilidad entrando por el noroeste que dejaron algunas precipitaciones y temperaturas en torno a lo normal para el mes.

Entre los días 10 y 20 predominó una situación más estable con temperaturas por encima de lo normal para la época. El anticiclón de las Azores se desplazó sobre la Península durante muchos de estos días, mientras que en otros se podía observar algo de nubosidad y precipitación, especialmente el día 18.

Por otro lado, a partir del día 21 se produjo una intrusión de una masa sahariana sobre toda la Península que aumentó significativamente la temperatura en niveles medios y bajos, hasta los 28 grados, y con polvo sahariano. Estas condiciones llevaron a que se registrase la primera ola de calor del año a nivel nacional, dentro de la cual Cantabria superó su anterior récord de temperatura máxima de 43,5 grados en Terán, al alcanzarse en Tama 43,7 grados el día 23, estación en la que se superaron los 40 grados durante cuatro días consecutivos.

Además de Tama, todas las estaciones automáticas de Cantabria, salvo San Vicente, Polientes y Cubillo de Ebro, superaron este mes su anterior récord de temperatura máxima para un mes de junio.

A partir del 25 de junio la masa sahariana se desplazó, descendieron las temperaturas y durante los últimos días del mes se registraron precipitaciones débiles especialmente en el interior.

Valores máximos

De este modo, la temperatura máxima más alta fue la registrada por Tama el día 23, de 43,7 grados, y la mínima más baja, los -1,7 del día 5 en Cabaña Verónica, en Picos de Europa.

La máxima precipitación acumulada en 24 horas se produjo el día 4 en San Roque de Riomiera, con 33,2 litros por metro cuadrado; y la racha máxima de viento alcanzó los 92 kilómetros por hora el día 25 también en San Roque de Riomiera.