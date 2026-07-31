Investigada una vecina de Selaya por estafar 70.000 euros a una mujer en Piélagos

La Guardia Civil de Cantabria investiga a una mujer de 34 años y vecina de Selaya como presunta autora de un delito de estafa, en esta ocasión por unos 70.000 euros.

La mujer ya había sido detenida o investigada en los años 2024 y 2025, por otros presuntos delitos de estafa sobre personas mayores o vulnerables, principalmente.

Los hechos se conocieron cuando una persona de 65 años de edad, puso en conocimiento de la Guardia Civil de Renedo de Piélagos, que una mujer conocida de ella, de diversas formas y aprovechándose de su confianza, la había estafado unos 70.000 euros.

La víctima entabló amistad con la mujer hace seis años tras ofertarle la instalación de un sistema de alarma en su casa y sistemas de seguridad de diferentes tipos. Ganada la confianza de la víctima, comenzó a realizarle múltiples peticiones de dinero, que solían oscilar entre los 1.000 y 5.000 euros, poniendo escusas como que tenía problemas con pagos de impuestos, con la promesa de devolución de las cantidades solicitadas.

La víctima incluso le llegó a proporcionar las claves bancarias de la banca online. Con las mismas, esta mujer, pudo aprovechar para solicitar dos préstamos bancarios por un valor total de 38.000 euros, que actualmente la víctima se encuentra pagando.

El pasado año, esta persona ya fue igualmente investigada por un presunto delito de estafa a una persona con discapacidad, que en tan solo dos meses mediante engaño y abuso de confianza la realizaron múltiples extracciones de dinero y compras con una tarjeta de crédito, ascendiendo todo ello a unos 25.000 euros

En mayo del 2024, la presunta autora de los hechos relatados, fue detenida por la Guardia Civil, por otro supuesto delito de estafa, a un hombre de 67 años, al que, mediante engaño, consiguió que le entregara un total de 9.450 euros, en varios pagos.

También ese mismo año, se la instruyeron diligencias en calidad de investigada, como presunta autora de otra estafa relacionada con la venta de un vehículo que prometía ser traído de Alemania.

La compradora, para poder adquirir el vehículo, tuvo que pedir un préstamo por valor de 12.000 euros, realizando dos trasferencias a la citada mujer, de 6.000 euros cada una, no recibiendo el vehículo ni recuperando el dinero.