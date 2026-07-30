La portavoz de VOX, Leticia Díaz, investigada en el caso del bolígrafo grabador

El titular de la Plaza de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado investigar a la portavoz de Vox en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, por su posible participación en los hechos que investiga a raíz de la aparición de un bolígrafo grabador en un despacho del Grupo Parlamentario de esta formación.

En un auto dado a conocer este jueves, el instructor explica que el dispositivo contenía 25 archivos de audio y en tres de ellos se evidencia que la mujer que se escucha, y que "ha sido identificada por tres personas" como la portavoz de Vox en la Cámara, "tenía conocimiento de la existencia del bolígrafo grabador, conocía su uso y pretendía obtener con él 'grandes cosas'", como así se oye en una de las grabaciones.

El magistrado añade que "dicho contenido no puede dejar de ponerse en relación con el contexto en el que las grabaciones se producen", y es que "existía una situación de rivalidad política" dentro del Grupo Parlamentario "que enfrentaba principalmente" a la portavoz con otros dos diputados -Cristóbal Palacio y Armando Blanco, que denunciaron los hechos en 2024- "y que se trasladaba también a los asesores" (tras las elecciones de 2023, el grupo estaba integrado por cuatro diputados, ya que también forma parte del mismo Natividad Pérez, pero Palacio abandonó el partido un año después).

En este sentido, los denunciantes -los dos citados diputados y dos asesores- "reconocieron" que el otro asesor -investigado en la causa- "en aquellos momentos trabajaba prácticamente en exclusiva" para la portavoz del grupo.

Por ello, el magistrado concluye que "el contenido de las grabaciones mencionadas, el contexto en el que las mismas se producen y el hecho de que su posible autor -el asesor investigado- trabajara en aquellos momentos para la portavoz del Grupo Parlamentario de forma casi en exclusiva, constituyen indicios de la posible participación en los hechos investigados" de Leticia Díez, "razón por la que procede dirigir el procedimiento frente a la misma y tomarle declaración en calidad de investigada".