Interior firmará "muy pronto" el acuerdo con Okuda para la cesión con opción de compra del Palacio de Cortiguera

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha indicado que la idea del Ministerio del Interior es intentar firmar "en las próximas semanas, muy pronto", el acuerdo definitivo con el artista cántabro Okuda para desarrollar un proyecto cultural en el Palacio de Cortiguera en Santander.

El máximo representante del Estado en la región ha avanzado que se están "ultimando" los detalles del acuerdo y ha precisado al respecto que inicialmente pasaría por una cesión con opción de compra del edificio, propiedad del Ministerio, ubicado en el centro de la ciudad y en estado de abandono y deterioro tras décadas cerrado.

De esta manera, Casares ha confirmado este miércoles, a preguntas de los periodistas en Reinosa, la noticia que trascendió ayer, martes, acerca de que la negociación del Ministerio eran con Okuda, después de que él mismo informara de que Interior mantenía negociaciones "muy avanzadas" para destinar el inmueble a un proyecto cultural "transformador" y "desvinculado" del Ayuntamiento.

El también líder del PSOE en Cantabria ha señalado que "la idea" es "intentar" cerrar y firmar "muy pronto", "en las próximas semanas", el acuerdo definitivo entre el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska y el artista y su fundación, para "poner en valor" el Palacio de Cortiguera, situado "en el corazón" de Santander.

Se ha referido así al "compromiso" de acometer una rehabilitación integral del edificio para ponerlo a disposición de la ciudadanía a través de un proyecto cultural de Óscar San Miguel, Okuda, natural de Santander y que este 2026 cumple treinta años de trayectoria artística.

Aunque Casares ha dicho que le "gusta ser muy prudente" cuando hay una negociación "en marcha" para un proyecto "tan importante" como este y hasta que se "materializa" el acuerdo, sí ha confirmado que las conversaciones son con Okuda.

"Estamos trabajando para desarrollar ese importante proyecto cultural para Santander y para el conjunto de Cantabria", ha manifestado, antes de agradecer el trabajo a las dos partes para poder "llevar a buen puerto" este proyecto cultural que "será un antes y un después para el edificio".