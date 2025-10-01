Herido de bala un hombre en Torrelavega

Un hombre ha resultado herido de bala esta mañana en una vivienda de la calle Padre Rábago de Torrelavega. La víctima presentaba herida de bala en el brazo derecho y su vida no corre peligro.

Según han informado fuentes de la Policía Local de Torrelavega y de la Policía Nacional a esta agencia, sobre las 11.20 horas un operario de limpieza viaria observó a dos hombres que salían de un portal de la calle Padre Rábago con la ropa ensangrentada y avisó a la Policía Local.

Cuando acudieron al domicilio los agentes vieron que esta persona tenía una herida sangrante en el brazo derecho, por lo que fue asistido por personal sanitario, que consideró la herida era compatible con la producida por un arma de fuego, ya que presentaba orificio de entrada y de salida.

El hombre fue trasladado al Hospital Sierrallana donde los facultativos corroboraron que se trataba de una herida de bala.

La Policía Nacional ha abierto una investigación por estos hechos.