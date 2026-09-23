La Guardia Civil investiga al presunto autor de dos delitos de incendios forestales en el Parque Natural Saja-Besaya

Agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Cantabria investigan a un hombre de 52 años como presunto autor de dos delitos de incendios forestales en el paraje denominado Braña Espinas, en la Mancomunidad de Campoo Cabuérniga, y dentro del Parque Natural Saja-Besaya.

Uno de los incendios se produjo la tarde del pasado 11 de septiembre, siendo observado en sus inicios por unos ciudadanos que consiguieron apagarlo, afectando a una pequeña extensión de monte bajo.

A partir de este momento el SEPRONA comenzó una investigación, obteniendo diferentes datos del presunto autor, un vecino de la zona.

Durante estas pesquisas, el SEPRONA recibió información de un Agente del Medio Natural del Gobierno de Cantabria, que días antes, en el mismo lugar, había sofocado otro inicio de incendio en la misma zona, afectando a unas 2,5 hectarias, consiguiendo los componentes de la Guardia Civil indicios que apuntaban a la misma autoría en ambos casos.

Con las pruebas conseguidas, en septiembre se ha procedido a investigar al presunto autor de estos incendios forestales.