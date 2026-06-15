Fin de semana de rescates en Cantabria: desde una mujer en la vía Ferrata de La Hermida hasta dos menores enriscados en la playa de Sonabia

Rescate en la Vía Ferrata

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria, Delta Romeo B412, ha rescatado este domingo a una mujer de 70 años que estaba bloqueada en la vía ferrata de La Hermida, situada en el municipio de Peñarrubia.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado a la aeronave, cuyo equipo de rescate ha evacuado a la mujer hasta la helisuperficie de Tama, localidad del municipio de Cillorigo de Liébana.

También han intervenido en el dispositivo los bomberos del Ejecutivo regional destacados en el parque de Tama y efectivos de la Guardia Civil de Cantabria, según ha informado el 112 Cantabria.

Dos menores de 13 años enriscados

El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria, Delta Romeo B412, ha rescatado este domingo a dos menores, ambos de 13 años, que se encontraban enriscados en una zona rocosa de la playa de Sonabia, localidad del municipio de Liendo.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado al equipo de rescate, que ha evacuado a los menores y los ha trasladado de nuevo hasta el arenal.

Mientras se bañaban, la marea los llevó hasta una zona de rocas y quedaron aislados, según ha informado el Ejecutivo regional.

También han intervenido en el dispositivo efectivos de la Guardia Civil de Cantabria.

Rescatada una mujer en la playa Los Barcos

El Cuerpo de Bomberos del Gobierno de Cantabria ha rescatado a primera hora de este domingo a una mujer en la playa Los Barcos, en la localidad de Isla, perteneciente al municipio de Arnuero.

El Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria ha movilizado hasta el lugar a un dispositivo para auxiliar a la mujer, que se había quedado aislada entre rocas.

En el dispositivo también han participado servicios sanitarios del 061 Cantabria y no ha sido necesario un traslado hasta un centro sanitario, ha informado el 112 Cantabria a través de su perfil en la red social X.