En un plazo de ejecución de nueve meses

Transportes renovará desde verano el firme de la A-67 entre Reinosa y el límite provincial con Palencia

Se trata de 18 kilómetros de autovía con un presupuesto de 8 millones de euros

Europa Press

Santander |

Carteles de mal estado del firme de la A-67 en Cantabria
Carteles de mal estado del firme de la A-67 en Cantabria | Google Maps

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comenzará este verano la obra de renovación del firme de los 18 kilómetros de la autovía A-67 comprendidos entre Reinosa y el limite provincial con Palencia, en ambos carriles y ambos sentidos, con un presupuesto de 8 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

Además, dentro del contrato de emergencia de la Demarcación de Carreteras en Cantabria para mejorar la nacional N-611 --que cuenta con un presupuesto total de 11 millones de euros--, las máquinas ya trabajan sobre el firme del tramo Mataporquera-Reinosa, para terminar con el "evidente deterioro".

Así lo han anunciado este miércoles el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y el alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín, tras una reunión, en la que también han adelantado un proyecto para abrir una oficina fija de la Policía Nacional y mejoras puntuales en el proyecto de supresión de pasos a nivel.

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