La Feria de Día 2026 contará con 30 casetas y cinco food trucks repartidas entre 4 ubicaciones de Santander

La Feria de Dia 2026, que se celebrará del 17 al 26 de julio, contará con un total de 30 casetas y cincos food trucks repartidas entre 4 ubicaciones de la ciudad: Parque de Mesones, Jardines de Pereda, Plaza Alfonso XIII y Plaza del Ayuntamiento, con muchas propuestas gastronómicas diferentes. El pincho de la feria y bebida será a un precio de 4 euros.

La principal novedad de esta edición es la incorporación de los Jardines de Pereda como nueva ubicación, ampliando así el recorrido y acercando la actividad a uno de los espacios más representativos de la ciudad. Este nuevo escenario se suma a las ya tradicionales zonas de la Plaza del Ayuntamiento, Plaza Alfonso XIII y Parque de Mesones, consolidando un itinerario gastronómico pensado para vecinos y visitantes durante los diez días de celebración. Además, cada zona tendrá su propia zona de servicios públicos.

La distribución de los establecimientos será la siguiente: Plaza del Ayuntamiento (6 casetas): Peñas Arriba (I), La Traída, Cantina del Prado Santa Ana (Cachopo I), La Chirigota, Órale Antojitos Mexicanos y Kashmir Doner Kebab; Jardines de Pereda (7 casetas + 1 food truck): Vestia Napoletana, Bar Pacho, Sidrería Cachopo Las Barricas (II), La Cavada de Pedro, Tapas 53 (I), Zaytona – Sabores de Palestina, La Gatera y Food Truck: Bambus Salteñería Tranvía; y Plaza Alfonso XIII (10 casetas + 4 food trucks): El Muelle del Barrio Pesquero, Cafetería Cazoña, Tortilla del Manila, Las Carolinas, Asador El Trébol, Bambú, Sidrería Cachopo (III), Peñas Arriba (II), Sucré, La Cavada de Pedro y las food truck Carniball, Rincón de Pi, Panadería Parte y Pringao's Sandwich Club.

Finalmente, en el Parque de Mesones habrá 7 casetas: Pacho's International Food, Street Foodies Orígenes-Vivian, Sidrería Cachopo (IV), Tapas 53 (II), Donde Leti, Cocoa y Cantina del Prado Santa Ana (V)

La Feria de Día 2026 volverá a ofrecer una amplia variedad gastronómica que recorrerá propuestas tradicionales de Cantabria, cocina internacional, tapas, especialidades regionales y una renovada oferta de comida sobre ruedas, con el objetivo de seguir consolidándose como uno de los principales atractivos de las fiestas.