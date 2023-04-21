Esta es la lista con la que el PP concurrirá a las elecciones autonómicas del 28 de mayo en Cantabria

María José Sáenz de Buruaga encabezará la lista con la que el PP concurrirá a las elecciones autonómicas del 28 de mayo en Cantabria.
Candidatura del PP a las elecciones de 28 de mayo
1.- MARIA JOSE SAENZ DE BURUAGA
2.- GEMA IGUAL ORTIZ
3.- JUAN JOSE ALONSO
4.- CARLOS CARAMES
5.- MARIA JOSE GONZALEZ REVUELTA
6.- IÑIGO FERNANDEZ
7.- MARIA JESUS SUSINOS
8.- ROBERTO MEDIA
9.- MIGUEL ANGEL VARGAS
10.- ISABEL URRUTIA
11.- ALEJANDRO LIZ
12.- TAMARA GONZALEZ SANZ
13.- CANDIDO COBO
14.- BELEN CEBALLOS
15.- ALVARO AGUIRRE
16.- RAFAEL DE LA GANDARA
17.- ALFONSO GUTIERREZ
18.- YOLANDA GARCIA FERNANDEZ
19.- LUCY PATRICIA VELASCO NOGUEIRA
20.- JOSE LUIS BLANCO FOMPEROSA
21.- PEDRO MANUEL MARTINEZ GARCÍA
22.- RAQUEL CUERNO HERRERA
23.- EVA BALBIN GARCIA
24.- ALBERTO VALLEJO GUTIERREZ
25.- ESTHER MENDIGUCHIA CALLEJA
26.- JAVIER VELASCO RUIGOMEZ
27.- MILAGROS GARCÍA MEDIA
28.- DELFINA HERMANA VICENTE
29.- JAVIER HOZ RUIZ
30.- PEDRO GORJÓN MIER
31.- MIGUEL ANGEL MONCALIAN PEREZ
32.- LETICIA CASTANEDO LANTERO
33.-JOSE MARIA CUEVAS SUERO
34.- PATRICIA SANTERVAS BEDOYA
35.- MARIA DEL CARMEN LOPEZ MANTECON
SUPLENTES:
1.- ADOLFO SAÑUDO IZAGUIRIRE
2.- BORJA LOPEZ ALONSO
3.- MARIA SUBISAGA FERNANDEZ
4.- JAVIER ORTIZ ORTIZ
5.- ANGELA PANDOBIELVA