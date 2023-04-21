Elecciones Cantabria 28M

Esta es la lista con la que el PP concurrirá a las elecciones autonómicas del 28 de mayo en Cantabria

María José Sáenz de Buruaga encabezará la lista con la que el PP concurrirá a las elecciones autonómicas del 28 de mayo en Cantabria.

Alicia Real

Santander | 21.04.2023 13:40

María José Sáenz de Buruaga
María José Sáenz de Buruaga | ppcantabria.org/

María José Sáenz de Buruaga encabezará la lista con la que el PP concurrirá a las elecciones autonómicas del 28 de mayo en Cantabria.

Candidatura del PP a las elecciones de 28 de mayo

1.- MARIA JOSE SAENZ DE BURUAGA

2.- GEMA IGUAL ORTIZ

3.- JUAN JOSE ALONSO

4.- CARLOS CARAMES

5.- MARIA JOSE GONZALEZ REVUELTA

6.- IÑIGO FERNANDEZ

7.- MARIA JESUS SUSINOS

8.- ROBERTO MEDIA

9.- MIGUEL ANGEL VARGAS

10.- ISABEL URRUTIA

11.- ALEJANDRO LIZ

12.- TAMARA GONZALEZ SANZ

13.- CANDIDO COBO

14.- BELEN CEBALLOS

15.- ALVARO AGUIRRE

16.- RAFAEL DE LA GANDARA

17.- ALFONSO GUTIERREZ

18.- YOLANDA GARCIA FERNANDEZ

19.- LUCY PATRICIA VELASCO NOGUEIRA

20.- JOSE LUIS BLANCO FOMPEROSA

21.- PEDRO MANUEL MARTINEZ GARCÍA

22.- RAQUEL CUERNO HERRERA

23.- EVA BALBIN GARCIA

24.- ALBERTO VALLEJO GUTIERREZ

25.- ESTHER MENDIGUCHIA CALLEJA

26.- JAVIER VELASCO RUIGOMEZ

27.- MILAGROS GARCÍA MEDIA

28.- DELFINA HERMANA VICENTE

29.- JAVIER HOZ RUIZ

30.- PEDRO GORJÓN MIER

31.- MIGUEL ANGEL MONCALIAN PEREZ

32.- LETICIA CASTANEDO LANTERO

33.-JOSE MARIA CUEVAS SUERO

34.- PATRICIA SANTERVAS BEDOYA

35.- MARIA DEL CARMEN LOPEZ MANTECON

SUPLENTES:

1.- ADOLFO SAÑUDO IZAGUIRIRE

2.- BORJA LOPEZ ALONSO

3.- MARIA SUBISAGA FERNANDEZ

4.- JAVIER ORTIZ ORTIZ

5.- ANGELA PANDOBIELVA

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