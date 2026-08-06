Eclipse de sol en Peña Cabarga: punto preferente para la observación en Cantabria

LEER MÁS Eclipse de sol en Cantabria: estos son los cinco puntos preferentes de observación propuestos por el Gobierno

La cumbre del macizo de Peña Cabarga ha sido elegida por el Gobierno de Cantabria como lugar preferente para la visualización del eclipse. La instalación de Cantur ubicada en este punto permanecerá cerrada al público durante la jornada, mientras que en su entorno se desplegará un dispositivo preventivo y se habilitarán servicios básicos para atender a los asistentes.

Por motivos de seguridad y para garantizar una adecuada gestión de la afluencia, no estará permitido el acceso a la cima en vehículo particular. Los asistentes deberán utilizar el servicio de bus lanzadera habilitado específicamente para la jornada.

Para acceder a ello, será necesario retirar previamente un ticket gratuito en la Finca Museo Marqués de Valdecilla. Los vehículos particulares deberán estacionarse en el polígono industrial de Heras, desde donde los asistentes podrán tomar el autobús lanzadera hasta la cumbre de Peña Cabarga.

Con el objetivo de facilitar la planificación de la jornada, Cantur ha habilitado una página específica con toda la información práctica sobre los cinco puntos oficiales de observación del eclipse en Cantabria, así como el formulario para inscribirse al sorteo organizado por el Gobierno de Cantabria para observar el fenómeno desde el mar.