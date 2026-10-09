La DGT activa la operación especial por el puente de El Pilar en el que se prevén 135.000 desplazamientos en Cantabria

La Dirección General de Tráfico (DGT) activa este viernes, a partir de las 15.00 horas, la operación especial por el puente de la festividad de El Pilar, que se prolongará hasta la medianoche del lunes, día 12, y durante la que se prevén 135.000 desplazamientos de largo recorrido por las principales carreteras de Cantabria y 5,7 millones en el conjunto del país.

Durante estos días, la DGT, junto a la Jefatura Provincial de Tráfico y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Cantabria, pondrá en marcha una serie de medidas especiales para garantizar la seguridad y fluidez de este importante movimiento de vehículos.

El jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, ha indicado que los momentos con mayor intensidad de circulación serán este viernes por la tarde, el sábado durante la mañana y la tarde del lunes, 12 de octubre.

Las zonas donde se prevé que se concentren más vehículos serán las entradas a las principales zonas turísticas y en la zona oriental de la comunidad, en concreto en la A-8 en el límite con el País Vasco.

En Cantabria, para el desarrollo de esta operación especial, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil desplegará hasta 180 agentes por las carreteras para facilitar los desplazamientos y la fluidez de la circulación, contando también con la colaboración de las distintas policías locales de Cantabria.

Tolosa ha solicitado a los conductores “máxima precaución durante estos días, el respeto a las normas de tráfico, la adecuada puesta a punto del vehículo y evitar las distracciones, especialmente el uso del teléfono móvil al volante, y por supuesto nada de alcohol y drogas”.

La DGT recomienda siempre, antes de iniciar el viaje, informarse de las previsiones del tiempo en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y planificar el viaje por la ruta más segura para evitar imprevistos.

El jefe provincial de Tráfico también ha recordado que la DGT ofrece información sobre el estado de la circulación en las cuentas de X, @informacionDGT y @DGTes, así como a través de la web (www.dgt.es), y también en el teléfono 011.