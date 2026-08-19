Detenidos los presuntos autores de realizar grabados en la fachada de la Colegiata de Santillana del Mar

La Guardia Civil de Cantabria, en una investigación por daños en la Colegiata de Santillana del Mar (Monumento Nacional desde 1889), ha procedido a la detención de dos jóvenes de 21 y 18 años de edad, vecinos de los términos municipales de Guriezo y Camargo, como presuntos autores de un delito contra el patrimonio histórico.

Intervención se enmarca dentro del Plan de Seguridad Jacobea 2026

De esta forma, la Guardia Civil de Santillana del Mar, comenzó una investigación el pasado mes de junio, al tener conocimiento que, de madrugada, en la Colegiata de Santa Juliana, en una de sus fachadas, habían aparecido unas inscripciones realizadas con algún objeto punzante.

La grabación, de un metro de ancho aproximadamente, tenía una profundidad en la piedra de 1,5 cms, compatible con haberse realizado con algún objeto tipo destornillador. En la inscripción aparecían palabras, números y símbolos religiosos, si bien, carentes de connotaciones que apuntaran a un delito de odio.

Las pesquisas realizadas por la Guardia Civil pudieron determinar que los presuntos autores podían ser dos personas jóvenes, y que posiblemente habían estado varios días por la localidad, consiguiendo descripciones y rasgos característicos de los mismos. Además, una de las líneas de investigación, apuntaba a que uno de los presuntos autores podía residir en el término municipal de Camargo, obteniendo diferentes datos sobre el mismo.

Recientemente, una patrulla localizó en Santillana del Mar a dos jóvenes con características similares a los sospechosos, procediendo a su identificación, resultando ser uno de ellos la persona de Camargo sobre la que se habían realizado pesquisas.

Esta actuación fue determinante, gracias a los datos conseguidos y otras pruebas obtenidas durante la investigación, que han permitido averiguar que las personas identificadas eran las presuntas autoras, procediéndose a su detención.

Declarada Monumento Nacional en 1889

La Colegiata de Santa Juliana en Santillana del Mar, considerada de estilos románico y gótico, data del siglo XII, habiendo sufrido añadidos en los siglos XVII y XVIII.

Fue declarada Monumento Nacional en 1889, y pasó a forma parte del bien Caminos de Santiago de Compostela, en concreto de los Caminos Francés y del Norte de España, inscrita en la lista de Patrimonio Mundial en 1993.