Detenido por falsificar una receta médica para un medicamento con estupefacientes

La Guardia Civil de Cantabria, ha procedido a la detención de un hombre de 27 años de edad y vecino del término municipal de Piélagos, como presunto autor de un delito de falsificación de documento público, receta médica, que presentó en una farmacia de Santoña.

El intercambio de información existente entre la Guardia Civil y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, permitió saber que, a finales de septiembre, en la mencionada farmacia de Santoña se había presentado una receta de un medicamento cuyo principio activo es un estupefaciente, sospechando que la misma era falsa.

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Valdecilla-Medio Cudeyo, que se hizo cargo de la investigación, contactó con diferentes oficinas de farmacia de la Comunidad Autónoma, para averiguar si se habían cometido hechos similares en fechas recientes, no apareciendo nuevas incidencias. Estos contactos entre los Equipos Roca y las farmacias se realizan de forma continua en el tiempo, tanto para tratar temas relacionados con la propia seguridad del sector, como de las personas mayores o vulnerables a las que dan servicio estas farmacias.

Del estudio realizado de la receta médica privada, los datos del paciente eran falsos, y el facultativo que aparecía como prescriptor no había estado nunca en Cantabria, utilizándose los mismos para falsificar la receta.

Durante la investigación, además de contar con rasgos físicos de la persona que presentó la receta médica, se obtuvo información de un determinado vehículo que pudo ser utilizado para desplazarse.

Estas informaciones permitieron identificar al presunto autor de este hecho, un varón vecino de Piélagos y que ya había sido detenido en otras ocasiones por otros ilícitos penales.

Finalmente, la semana pasada se procedió a su detención, interviniéndole en ese momento otros fármacos cuyos principios activos son opiáceos, que no pudo acreditar su lícita tenencia ni constaba su prescripción médica.