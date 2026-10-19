Rucandial queda prácticamente fuera de Bosques de Santander: las viviendas afectadas pasan de 29 a 6

La nueva delimitación del proyecto Bosques de Santander deja prácticamente fuera de su ámbito al núcleo principal de Rucandial. Así se lo ha comunicado este lunes la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, a una representación de los vecinos del barrio durante una reunión mantenida junto al consejero de Fomento, Roberto Media.

La principal novedad ha sido confirmada en Más de Uno Cantabria por Alba Choclán, portavoz de la asociación de afectados, quien ha explicado que el nuevo plano presentado a los vecinos reduce de forma muy importante la afección inicialmente prevista sobre el barrio.

“Nos ha enseñado un mapa en el que prácticamente todo el barrio al final queda fuera del PSIR”, ha relatado Choclán en Onda Cero. La portavoz reconoce que la sensación entre los vecinos es de alivio, aunque advierte de que la preocupación no desaparece porque la asociación agrupa ya a residentes de otras zonas potencialmente afectadas.

El Gobierno de Cantabria ha concretado después que, con la nueva delimitación, el número de viviendas afectadas en el núcleo principal de Rucandial pasa de las 29 inicialmente contempladas a 6.

El Ejecutivo sostiene que este cambio se produce después de que Buruaga trasladara a la promotora Real de Piasca la necesidad de minimizar al máximo el impacto sobre el barrio.

“Por un lado, alivio por las casas que se salvan, por supuesto, pero esto es el principio”, ha señalado Choclán. La asociación cuenta ya con cerca de 200 personas y, según explica su portavoz, existen vecinos de otros puntos de Santander y su entorno que quieren conocer con detalle hasta dónde puede llegar la actuación.

Durante la entrevista en Onda Cero, Choclán ha explicado además que tanto la presidenta como el consejero les han trasladado que el proyecto todavía no ha sido presentado formalmente.

Según la versión comunicada a los vecinos, por el momento existe una propuesta inicial, con planos e infografías, pero no una tramitación cerrada ni una delimitación definitiva.

Ese punto resulta especialmente relevante después de varios días de incertidumbre entre los residentes. La portavoz de la asociación asegura que los vecinos quieren ahora conocer con precisión qué zonas pueden seguir afectadas y qué viviendas podrían quedar dentro de futuras delimitaciones.

Desde el Ejecutivo autonómico insisten además en que Bosques de Santander es una iniciativa privada y que el Gobierno de Cantabria no actúa como promotor del proyecto. Su papel, explican, se limitaría a la declaración de interés público del futuro PSIR y a la posterior tramitación que corresponda.

Buruaga se ha comprometido también a mediar con Real de Piasca para que la empresa facilite a los vecinos toda la información disponible y tratar así de reducir la incertidumbre generada desde que se conocieron los primeros planos.

El Gobierno defiende, por otra parte, el interés público de determinadas actuaciones incluidas en el proyecto, entre ellas la construcción de cerca de 3.200 viviendas protegidas a precios asequibles, la futura Ciudad de la Justicia y la cesión al Ayuntamiento de Santander de unos 650.000 metros cuadrados para el Parque Litoral Norte.

La asociación de afectados, sin embargo, deja claro que el cambio sobre Rucandial no pone fin a sus reivindicaciones. Su intención es mantener el contacto con las administraciones y seguir reclamando información sobre el alcance global del proyecto y sobre las posibles afecciones en otros barrios.