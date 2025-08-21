Delegación del Gobierno se reunirá con municipios afectados por las retenciones de la A-67 en Polanco

La Delegación del Gobierno en Cantabria se reunirá con los ayuntamientos más afectados por las retenciones que se generan en la autovía A-67 en el entorno de Polanco para abordar "cómo se puede mejorar" la situación mientras se ejecutan los trabajos del tercer carril hasta Santander.

Dadas las quejas y los atascos que se concentran en este punto a raíz de la apertura hace un mes de los nuevos ramales del nudo de Torrelavega, la Delegación tiene previsto mantener encuentros con el Ayuntamiento de Polanco y "otros", aunque ha pedido "dejar trabajar a los técnicos" de la Demarcación de Carreteras.

"A veces escuchamos a algunos políticos tirándonos los trastos a la cabeza. Yo quiero dejar trabajar a los técnicos y estoy convencido de que todo el trabajo que los técnicos puedan hacer para mejorar esas afecciones, lo van a hacer", ha manifestado el delegado del Gobierno, Pedro Casares, a preguntas de los medios este jueves por esas afecciones al tráfico.

Así, ha asegurado que se actuará en "todo lo que pueda resolverse", si bien "las obras generan afecciones que a veces no es posible resolver". "Hemos visto alguna mejora puntual, pero es tal el volumen de tráfico en algunos momentos que es difícil mejorar esa situación", ha explicado en declaraciones a los medios a su paso por Suances para visitar el stand instalado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Casares ha reiterado que la obra del tercer carril, que comenzó en 2024 con un plazo de ejecución de cinco años, es la inversión pública "más importante" que el Gobierno de España adjudicó en carreteras en 2023 --con un presupuesto de 173 millones de euros--, y dada su envergadura "naturalmente se lleva algunas afecciones en el tráfico, especialmente en los meses de más intensidad" como son agosto y septiembre.

Además, ha subrayado que la actuación no contempla solo la construcción del tercer carril, sino también una mejora integral del trazado, de la seguridad y de las curvas gracias a una inversión de "muchísimos millones".

Así, ha pedido "disculpas" a los usuarios por las "incidencias" que generan las obras, pero ha insistido en que "cuando estén terminadas van a suponer una mejora sustancial de toda la movilidad desde Santander a Torrelavega".

Además, ha hecho hincapié en que "desde el primer momento la Demarcación de Carreteras ha trabajado para tratar de solucionar algunas incidencias puntuales". "Vamos a seguir en esa línea, trabajando codo con codo con los ayuntamientos y con la Demarcación de Carreteras en mejorar puntualmente algunas de las afecciones. Son los técnicos los que hacen este trabajo", ha sentenciado el delegado.