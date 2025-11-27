Cuándo se encienden las luces de Navidad en Santander 2025: elfos y un espectáculo piromusical

Santander realizará el viernes, 5 de diciembre, el acto del encendido navideño en la Plaza del Ayuntamiento y comenzará una hora antes con la actuación del Coro Castroverde, seguida de un espectáculo de teatro musical protagonizado por los elfos.

Esa misma tarde se inaugurará la pista de hielo en la Plaza Porticada, el espacio ‘PequeNavidad’ en Alfonso XIII, y el esperado mercado navideño en la Plaza de Pombo.

A qué hora tendrá lugar el encendido navideño en Santander

Uno de los días más esperados de la Navidad en Santander será el 5 de diciembre, fecha del encendido, con 4 millones de luces led. El acto comenzará a las 18.30 horas con la actuación del Coro Castroverde, seguida de un espectáculo de teatro musical protagonizado por los elfos de la compañía Adrián Alonso Producciones.

Elfy será el maestro de ceremonias del acto, y estará acompañado por un equipo de personajes que interactuarán con las familias en distintos puntos. La presencia de los elfos se ha consolidado como un elemento que dinamiza las calles y favorece la participación de los más pequeños, y encaja con la idea de una Navidad cercana, sencilla y pensada para disfrutar en familia.

Tras el encendido de la iluminación, a las 19.30 horas, se ofrecerá un espectáculo piromusical que acompañará la inauguración. La jornada concluirá con animación en la propia plaza, lo que prolongará el ambiente festivo.

Entidades colaboradoras

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha asegurado que la ciudad es, por sí misma, un atractivo durante la Navidad puesto que el ambiente, la iluminación y la forma en la que se viven las tradiciones crean una propuesta singular que se refuerza con la colaboración de muchos profesionales y empresas.

“La Navidad es ilusión, pero también es trabajo, dedicación y organización, y quiero reconocer el esfuerzo de los artistas, compañías, asociaciones y técnicos que participan en este programa”, ha incidido, a la vez que ha felicitado al equipo de Dinamización Social y al resto de servicio municipales implicados en el trabajo intenso realizado para presentar un programa que responde a las distintas sensibilidades del público y que permitirá compartir un mes de actividades con equilibrio y continuidad.

También ha agradecido la colaboración de las empresas Repsol, Unicaja, Blendio y Dromedario, cuya participación contribuye a que estas celebraciones sean posibles y se desarrollen en condiciones adecuadas. También ha agradecido a Rebolledo Florista que contribuye a la decoración de los balcones de la fachada del Ayuntamiento, donde un año más se programaran shows de villancicos y luces.