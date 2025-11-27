Cuándo se encienden las luces de Navidad en Cantabria 2025

Muchos municipios de Cantabria encienden sus luces de Navidad a partir del 5 de diciembre. Estas son las fechas y horas en las que comenzará la Navidad en buena parte ayuntamientos de la comundidad.

Polanco

En Polanco, la programación navideña se inicia con el encendido del alumbrado navideño que tendrá lugar el próximo viernes 5 de diciembre, a las 19.30 horas, e incluirá un pequeño concierto de villancicos a cargo del Coro Infantil San José y la degustación de una chocolatada entre los asistentes.

Este año el alumbrado cuenta con unas 130.000 bombillas led de bajo consumo. Una parte se instalarán en forma de guirnaldas luminosas a lo largo de los más de 1.200 metros de la calle principal de Polanco, entre el Ayuntamiento y la iglesia.

Se mantienen como elementos más llamativos la instalación de una decoración de grandes dimensiones en la Plaza de la Paz, frente al Ayuntamiento, junto al que se ha colocado un photocall con varias figuras para que los ciudadanos, en especial los niños, se puedan hacer fotos o ‘selfies’ y luego compartirlas en las redes sociales con el hashtag #NavidadPolanco2025.

También las guirnaldas decorarán el edificio del Ayuntamiento, se instalaran diversos adornos en casi un centenar de zonas del municipio, para que ningún barrio se quede sin decoración, y se colocarán arcos luminosos con motivos navideños en edificios singulares como la Casa de Cultura, las Casa Joven, los pabellones deportivos, la iglesia, el, Centro Social Soledad Bustamante y la pistas de pádel.

Reocín

El ayuntamiento de Reocín ha anunciado que la inauguración del alumbrado navideño del Parque de La Robleda de Puente San Miguel, el día 5 de diciembre, en la que “como siempre habrá muchas sorpresas”, según el alcalde Pablo Diestro.