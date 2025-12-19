Santo Toribio de Liébana y El Santo Sepulcro de Jerusalén se hermanan tras un acuerdo "inédito" en España

La Diócesis de Santander y la Custodia de Tierra Santa han alcanzado un acuerdo "histórico" e "inédito" en España para el hermanamiento del Montasterio de Santo Toribio de Liébana y la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, que previsiblemente se firmará en septiembre de 2026 en Potes, coincidiendo con la Fiesta de la Cruz.

Así lo ha informado el obispo de Santander, Arturo Ros, este viernes en un desayuno informativo con la prensa, en el que ha estado acompañado por el vicario de Acción Caritativa y Social, Ricardo Alvarado, y el vicario general, Álvaro Asensio, quienes el pasado 23 de noviembre se reunieron en Jerusalén con el custodio de la Basílica del Santo Sepulcro, Francesco Ielpo, a quien entregaron una carta del obispo con dicha propuesta, la cuál fue aceptada.

Ros ha explicado que este hermanamiento es "único en España" y, aunque los detalles "todavía están por pulir", la razón fundamental es la "cercanía espiritual" entre Santo Toribio y Jerusalén, dado que "la Cruz vino desde allí".

Asimismo, ha señalado que con este hermanamiento también buscarán que haya una colaboración permanente en otros sentidos, como formativa y de cooperación de "ayuda mutua", especialmente para poder ayudar a mantener los lugares santos en Jerusalén y "a educar y a cuidar a su gente".

Y es que los cristianos representan el 1,3% de la población de Israel, una "minoría" que hace necesario que se les ayude para "poder subsistir".

"Es muy bonito", ha valorado el obispo de Santander, que se ha mostrado convencido de que dicho hermanamiento puede aumentar la peregrinación e "impulsar" las visitas a Santo Toribio de Liébana.

Al margen, Ros ha apuntado que ya han mantenido "varias reuniones" con el Gobierno de Cantabria en torno a la celebración del Año Santo en 2028, del cuál se informará el próximo mes de febrero.

Finalmente, el obispo ha subrayado que los tres franciscanos procedentes de México que se encargan de custodiar el Lignum Crucis en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana desde septiembre, y al que "pronto" se sumará un cuarto, están "muy contentos, muy felices y con deseos de servir aquel lugar y atender a los peregrinos".

Repercusión Mundial

Por su parte, los vicarios Alvarado y Asensio han trasladado su voluntad de que el Monasterio de Santo Toribio sea un santuario "abierto", no solo a la Diócesis de Santander, sino a las demás diócesis de España y que tenga una repercusión "mundial", puesto que "la Cruz es el signo de la salvación de todos los hombres, de todo el mundo".

Según han indicado, conservar el fragmento más grande de la Cruz conlleva "una especie de responsabilidad de cuidar a la Iglesia que también hay en Jerusalén, a los cristianos que están allí y que pasan por circunstancias muy difíciles".

"Es muy difícil ser cristiano y vivir en Tierra Santa", han aseverado los vicarios, que han lamentado que "no se les da trabajo" y "no se les alquila una vivienda". De esta forma, han manifestado que la manera de sostener que los cristianos sigan allí es a través de las ayudas, en parte procedentes de las donaciones de los peregrinos, dirigidas a las labores que la Custodia hace en escuelas, casas y para generar puestos de trabajo.

Precisamente, con motivo del tiempo de Adviento, la Diócesis de Santander ha lanzado entre sus fieles un millar de estrellas talladas en madera, cuya recaudación se destina a los cristianos de Belén. "Necesitan muchísimo de nuestra ayuda", han sentenciado.