Cruz Roja inicia el servicio de salvamento y socorrismo en las playas de Piélagos

El Ayuntamiento de Piélagos y Cruz Roja han puesto en marcha este sábado el Servicio de Salvamento y Socorrismo en las playas del municipio que se prestará en horario ininterrumpido de 11.30 a 19.30 horas.

Una vez más, el operativo previsto para la temporada estival comienza durante los dos primeros fines de semana de junio (los días 6, 7, 13 y 14) en los arenales de Canallave, La Arnía, Portio y Valdearenas, mientras que en Somocuevas está prohibido el acceso, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

Posteriormente, entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, el servicio de salvamento y socorrismo será diario en las playas de Liencres: Canallave y Valdearenas.

Durante este periodo, también se prestará los fines de semana, así como las jornadas festivas en el resto de arenales.

El servicio de Cruz Roja también estará operativo los últimos fines de semana de septiembre, en concreto, los días 19, 20, 26 y 27, en todas las playas.

El Ayuntamiento ha adjudicado a esta organización el Servicio de Salvamento y Socorrismo por un importe de 261.253 euros.