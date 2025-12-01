En Santander

Un conductor que triplicaba la alcoholemia circula en sentido contrario por el túnel de los Jardines de Pereda

Sobre las 06.25 horas del domingo, en la calle Castilla, los agentes solicitaron la realización de la prueba de la alcoholemia al conductor de un turismo, de 33 años

Europa Press

Santander |

Túnel de los Jardines de Pereda
Túnel de los Jardines de Pereda | Google Maps

La Policía de Santander ha instruido diligencias judiciales contra el conductor de un turismo por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas después de que triplicara la prueba de alcoholemia y circulara en sentido contrario por el túnel de los Jardines de Pereda.

Sobre las 06.25 horas del domingo, en la calle Castilla, los agentes solicitaron la realización de la prueba de la alcoholemia al conductor de un turismo, de 33 años, que había sido interceptado en la citada calle por un agente de la Policía Local de Camargo libre de servicio, tras ver que circulaba en sentido contrario por el túnel de los Jardines de Pereda.

La citada prueba resultó positiva, al superar en más del triple la tasa permitida de alcohol.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer