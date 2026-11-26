En esta décima edición de GIRA Mujeres, el programa ha contado con la participación activa de 1.382 mujeres. Todas han participado en el itinerario "Quiero emprender" dedicado a aquellas que buscan explorar una idea de negocio, o por el contrario "Tengo negocio", diseñado para quienes ya tienen un proyecto en marcha y desean recibir formación para consolidarse.

Las galardonadas recibieron sus premios en una evento celebrado en Madrid y que contó con la presencia de Sol Daurella, presidenta de Coca-Cola Europacific Partnes y Antonio Garamendi, presidente de CEOE.