La CNMC confirma que investiga a cuatro empresarios y una docena de 12 empresas de Cantabria por posible manipulación de licitaciones de obra

LEER MÁS La CNMC investiga a cuatro empresarios por un posible reparto de licitaciones de obra pública en Cantabria

La CNMC investiga a 12 empresas y cuatro directivos por una posible manipulación de licitaciones en el mercado de la obra civil en Cantabria. Una noticia que fue avanzada hace varios días por Onda Cero Cantabria.

Las empresas investigadas son Actividades de Seguridad Vial Cantábrico; Aglocan Servicios y Construcciones; Arruti Santander (en liquidación); Cannor Obras y Servicios de Cantabria; Construcciones y Excavaciones Aníbal; Constructora Obras Públicas San Emeterio (COPSESA); Cuevas Gestión de Obras; Fernández Rosillo y Cía; Global Tektia; Palomera Obras y Proyectos; Rucecan, y Técnicos Asociados Minero Industriales.

El expediente también afecta a cuatro directivos de algunas de estas empresas. Según el documento al que ha tenido acceso Onda Cero, la investigación apunta a los empresarios Oscar San Emeterio (vicepresidente de Constructora Obras Públicas San Emeterio), Juan Carlos Echevarría (director general de Cuevas Gestión de Obras), Álvaro Quintanal y Javier Palomera (de Palomera Obras y Proyectos).

Reparto de licitaciones y ofertas "ficticias"

Según ha detallado en un comunicado la CNMC varios días después de que Onda Cero Cantabria informara de esta investigación, las citadas compañías supuestamente se habrían repartido diversas licitaciones de obra civil, edificación y otros servicios de construcción, convocados por diversos organismos públicos estatales, autonómicos y locales, así como por clientes privados, en la comunidad autónoma.

En concreto, habrían presentado "ofertas ficticias para concurrir de forma concertada".

Según la CNMC, la manipulación de los contratos se habría realizado "mediante acuerdos e intercambios de información comercialmente sensible".

Competencia ha subrayado que se trata de "prácticas contrarias" a la Ley de Defensa de la Competencia.

Sin embargo, ha aclarado que la incoación de este expediente "no prejuzga el resultado final de la investigación" y se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su resolución.

Análisis de licitaciones e inspecciones

Según ha explicado Competencia, la CNMC inició el expediente sancionador tras analizar diversas licitaciones de obra civil, edificación y otros servicios de construcción convocadas por varias consejerías del Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y ayuntamientos de la comunidad.

Entre 25 y el 27 de marzo de 2025, inspeccionó las sedes de COPSESA, Palomera; Siecsa Construcción y Servicios y Técnicos Asociados Minero Industriales.

La CNMC ha señalado que una de sus "prioridades" de actuación la investigación de los cárteles por la "especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores y el correcto funcionamiento de los mercados".

Ha recordado que dispone de un Programa de Clemencia que permite a las empresas integrantes de un cártel beneficiarse de la exención del pago de la multa, siempre y cuando aporten elementos de prueba que posibiliten su detección.

Además, a las empresas que se acojan a este programa no les sería de aplicación la prohibición de contratar con las Administraciones Públicas, de acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, si resultaran finalmente sancionadas.