Un centenar de vecinos de Cartes se concentran contra el centro de menores

Más de un centenar de vecinos de Cartes se han concentrado, a las 19 horas de este lunes junto al Ayuntamiento, contra el centro de menores extranjeros que, en principio, albergará una vivienda del Camino Real adquirida por el Gobierno de Cantabria, que podría acoger a unos 18, aunque en el pueblo se desconoce la fecha de su llegada.

Tras darse a conocer que este lunes abriría el centro que gestionará la Fundación Cuin, y después del tenso Pleno del viernes al que numerosos vecinos fueron a protestar, la Policía Local y la Guardia Civil han vigilado el inmueble este lunes y también ha habido presencia policial en la reunión vecinal.

Los vecinos, que no prevén más movilizaciones hasta el sábado 7, cuando no descartan organizar otra, han abordado esta tarde la cancelación de la prevista este domingo y el trabajo técnico que realizan los trabajadores municipales para comprobar si el inmueble adquirido por el Ejecutivo regional cumple con todos los requisitos necesarios para este tipo de equipamiento.

Así, se ha explicado que la concentración de ayer se canceló porque los residentes no quieren que ningún grupo político se adueñe del movimiento vecinal ni de su protesta.

En este sentido, habían decidido frenar sus encuentros -acordaron reunirse todos los días a las siete de la tarde y este domingo ya no lo hicieron- por la polarización y el "aprovechamiento político" de sus reivindicaciones de información, según ha podido conocer Europa Press.

Durante la reunión de esta tarde también se ha tranquilizado a los asistentes porque los técnicos del Ayuntamiento están trabajando para comprobar que la vivienda --no un edificio--, de tres habitaciones, cumpla todos los parámetros legales, exigibles a cualquier centro de estas características.