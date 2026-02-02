La Fundación CUIN asegura que no habrá problemas de convivencia en Cartes

La Fundación Cuin, que gestiona el centro de atención a menores de Cartes, asegura que no habrá conflicto alguno y que repartirá a los jóvenes en diferentes centros educativos. Durante su entrevista en Onda Cero, Pedro Tresgallo, director de la Fundación Cuin con más de 30 años de experiencia en atención a jóvenes en Cantabria, intenta mandar un mensaje de calma: "gestionamos 9 centros en 6 municipios y no hay problema alguno. Tampoco lo habrá en Cartes. Durante los primeros meses y hasta que los jóvenes adquieran autonomía, los jóvenes van a estar acompañados por monitores en todo momento".