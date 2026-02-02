ENTREVISTA EN MÁS DE UNO CANTABRIA

La Fundación CUIN asegura que no habrá problemas de convivencia en Cartes

Pedro Tresgallo, director de la Fundación CUIN asegura que los jóvenes que lleguen a Cartes estarán acompañados y no generarán problema alguno

Javier Barbero

Santander |

La Fundación Cuin, que gestiona el centro de atención a menores de Cartes, asegura que no habrá conflicto alguno y que repartirá a los jóvenes en diferentes centros educativos. Durante su entrevista en Onda Cero, Pedro Tresgallo, director de la Fundación Cuin con más de 30 años de experiencia en atención a jóvenes en Cantabria, intenta mandar un mensaje de calma: "gestionamos 9 centros en 6 municipios y no hay problema alguno. Tampoco lo habrá en Cartes. Durante los primeros meses y hasta que los jóvenes adquieran autonomía, los jóvenes van a estar acompañados por monitores en todo momento".

