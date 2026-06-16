Cantabristas considera "lamentable y trasnochado" que PP, Vox y PRC "se alíen" para defender el monumento a Carrero Blanco

LEER MÁS El PRC une sus votos a PP y VOX para pedir declarar como BIC el monumento de Carrero Blanco

Cantabristas ha tildado de "lamentable y trasnochado" que el PP, Vox y PRC se hayan aliado este lunes en el Parlamento para defender el monumento de Carrero Blanco en Santoña promoviendo su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) y, sin embargo, "no hayan mostrado la misma predisposición para proteger decenas de bienes patrimoniales culturales de Cantabria que siguen descuidados y solo se muevan para blindar un monumento que exalta la dictadura franquista".

A juicio de la formación, estos partidos están realizando una interpretación de la Ley de Patrimonio "cobarde" y "profundamente interesada" al "intentar convertir un monumento de exaltación franquista en un bien merecedor de protección cultural".

"Lo que están haciendo es una maniobra para eludir la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y blindar un monumento franquista que jamás había sido considerado Bien de Interés Cultural hasta que ha surgido la necesidad política de protegerlo", ha considerado Cantabristas.

"Los monumentos de la dictadura son indefendibles, deben desaparecer y no pueden conservarse mediante interpretaciones torticeras de la legislación patrimonial que desvirtúan el verdadero sentido de la protección del patrimonio cultural", ha insistido.

Además, la formación ha lamentado la participación del PRC en este acuerdo. "El Partido Regionalista lleva semanas diciendo que quieren modificar la Ley de Patrimonio Cultural. ¿Para esto lo quieren hacer? ¿Para defender un monumento franquista a Carrero Blanco?", ha cuestionado.