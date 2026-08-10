Cantabria tiene 198 viviendas de lujo y ultralujo anunciadas en el portal inmobiliario idealista, según los datos que ha divulgado este lunes.

La gran mayoría (188, que representan el 0,4% del total del país) cuestan más de un millón de euros, y además hay otras diez (el 0,1%) por las que piden más de tres millones.

A nivel nacional

A nivel nacional, un total de 48 de las 50 provincias españolas tienen al menos una vivienda de más de un millón de euros anunciada en idealista, pero la distribución de las mismas no es homogénea.

De hecho, las provincias de Málaga, Madrid, Baleares, Barcelona, Alicante y Girona concentran el 86% de todas las viviendas disponibles por encima de esa cantidad.

Idealista señala que, en muchas provincias, con muy pocas viviendas anunciadas, el peso porcentual de las viviendas de lujo es insignificante.

En total, España cuenta con 46.454 viviendas de lujo en el mercado, con precios superiores al millón de euros.