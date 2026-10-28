Cantabria se suma al luto oficial por el accidente ferroviario en Urda

El Gobierno de Cantabria se suma al luto oficial decretado por el Gobierno de España tras el trágico accidente ferroviario ocurrido esta mañana en la localidad de Urda, en Toledo, que ha causado decenas de víctimas mortales y de heridos.

De esta forma, entre el jueves 29 de octubre y el sábado 31 de octubre, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios públicos de la administración autonómica y se suspende la actividad institucional, excepto aquellos actos de naturaleza administrativa o que respondan a un imperativo legal, como es el caso de la presentación del proyecto de presupuestos, que la ley obliga a remitir al Parlamento antes del 31 de octubre.

El Ejecutivo cántabro quiere trasladar sus condolencias y su solidaridad con las víctimas y sus familiares, y desea una pronta recuperación a los heridos. Asimismo, se pone a disposición tanto del Gobierno de Castilla-La Mancha como del Gobierno de España para colaborar en todo aquello que sea necesario.