Cantabria recomienda extremar las precauciones en las compras de Halloween para garantizar una celebración segura

La Consejería de Industria ha recomendado a usuarios y consumidores extremar las precauciones en las compras relacionadas con Halloween, que se celebra el 31 de octubre, para garantizar la seguridad de los productos y evitar posibles riesgos, especialmente entre los menores.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha recordado que durante esta festividad la gente compra disfraces, máscaras, pelucas, maquillaje y artículos de decoración, por lo que ha subrayado la importancia de comprobar que los productos cumplen la normativa vigente.

En este sentido, ha aconsejado comprobar que los disfraces y artículos destinados al público infantil incorporan el marcado CE cuando resulte exigible, así como información sobre el fabricante o importador, la edad recomendada y las advertencias de seguridad.

También ha recomendado que se revisen los disfraces y que no incorporen piezas pequeñas que puedan desprenderse, elementos cortantes o cordones en la zona del cuello que puedan provocar accidentes.

En el caso de las máscaras y caretas, es importante que permitan una ventilación adecuada y no dificulten la visión.

Asimismo, ha pedido que se mantengan los disfraces, las pelucas y los elementos decorativos alejados de velas, estufas y otras fuentes de calor con el fin de reducir el riesgo de quemaduras o incendios.

En relación con el maquillaje de fantasía, la Dirección General de Comercio y Consumo ha recordado la importancia de adquirir productos debidamente etiquetados, comprobar su estado y seguir las instrucciones del fabricante.

Para prevenir posibles reacciones cutáneas, se recomienda probarlos previamente en una pequeña zona de la piel.

En cuanto a las lentillas de colores o de efectos especiales, el Gobierno aconseja adquirirlas a través de establecimientos sanitarios de óptica o distribuidores autorizados, con las debidas garantías de seguridad.

Y, ante el incremento de las compras en línea, recomienda verificar la identidad del vendedor, desconfiar de las ofertas excesivamente llamativas y consultar las condiciones de devolución, los posibles gastos adicionales y los canales de atención al cliente.

Además, ha recordado que las compras a distancia realizadas por consumidores disponen, con carácter general y salvo las excepciones previstas legalmente, de un plazo de 14 días naturales para ejercer el derecho de desistimiento sin necesidad de justificar la decisión.

Los productos nuevos cuentan, con carácter general, con una garantía legal de tres años frente a faltas de conformidad. Por ello, se aconseja conservar los tickets, las facturas y la documentación relacionada con la compra para facilitar el ejercicio de los derechos de consumo.