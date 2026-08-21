Cantabria destinará 3 millones a 2.300 ganaderos y agricultores para paliar el impacto de la sequía

El Gobierno de Cantabria (PP) destinará una ayuda extraordinaria de 3 millones de euros a los 2.309 ganaderos y agricultores a título principal que hay en la comunidad para paliar el impacto económico de la sequía agraria "generalizada" que padece la región, que está provocando la pérdida de pastos y el incremento de los costes de alimentación a las explotaciones.

Además, ha solicitado al Ejecutivo central, en una carta remitida al ministro de Agricultura, Luis Planas, que articule "una ayuda urgente e inmediata" para todos los ganaderos de Cantabria que les ayude también a afrontar esta situación y daría también la "bienvenida" a que se arbitrara una desde la UE.

Así lo ha anunciado este viernes la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos (PP), en una rueda de prensa en la que ha comparecido con representantes del sector tras haber mantenido con éstos un encuentro para anunciarles en primera persona la decisión del Gobierno regional.

Susinos ha explicado que esta situación de sequía agraria generalizada está teniendo "un impacto especialmente grave sobre la producción de productos y cultivos forrajeros".

Según las estimaciones realizadas, que ha expuesto la consejera, la pérdida de producción forrajera potencial se sitúa actualmente en una horquilla de entre el 18,62% y el 32,07% respecto a los niveles históricos de cada estación meteorológica analizada.

De esta forma, la pérdida potencial media a nivel regional es del 25,53%.

Por comarcas agrarias, la más afectada es la del Pas-Iguña, con una reducción estimada que supera el 32%, seguida de la Costera (-28,23%).

A continación se situarían las de Reinosa (-25,31%); Tudanca y Cabuérniga (-23,43%), y la menos afectada por ahora es la de Liebana (-18,62%).

Susinos ha indicado que esta pérdida de producción forrajera por la sequía llega además en un momento en el que los ganaderos están afrontando desde hace tiempo un incremento generalizado de los costes de producción, especialmente de fertilizantes y combustibles, así como las dificultades derivadas de las enfermedades que afectan al sector.

Dado que las consecuencias de esta sequía, que el Gobierno ha respaldado con datos recabados que ha incluido en un informe remitido al ministro, "ya son relevantes", considera que ello requería "una respuesta" y es por ello que ha decidido poner sobre la mesa esos 3 millones de euros de ayuda al sector.

Susinos ha subrayado el "extraordinario" esfuerzo del Gobierno regional para reunir esos fondos ya que, como ha indicado, dicha ayuda no estaba contemplada en los presupuestos autonómicos de 2026 dado que se trata de una situación "sobrevenida".

Para que la ayuda llegue de la forma más agil posible, se articulará a través de un decreto de concesión directa que se está "ultimando" con el objeto de que los beneficiarios la perciban lo antes posible, en todo caso antes de finalice el año. "Si puede ser en el mes de septiembre, mejor que en octubre", ha dicho.