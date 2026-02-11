Alerta AEMET

Cantabria, en aviso rojo por oleaje desde esta medianoche hasta las 8.00 del jueves

Santander activará la fase de preemergencia y estará prohibido el acceso peatonal y en vehículos a la avenida Manuel García Lago y cerrará Mesones

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Oleaje en Santander temporal marítimo
Oleaje en Santander | Europa Press

El litoral de Cantabria estará desde esta medianoche hasta las 8.00 horas del jueves en aviso rojo (peligro extraordinario) por oleaje, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La previsión para esta franja horaria es de mar combinada del noroeste de 8 a 9 metros mar adentro y viento del oeste o noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), localmente 75 a 88 km/h (fuerza 9).

Previamente, este miércoles, el litoral está en aviso amarillo por oleaje, que, a partir de las 20.00, se elevará a naranja (peligro importante), antes de subir a medianoche a rojo.

Una vez se baje de este nivel máximo de alerta, previsiblemente a las 8.00 horas del jueves, se volverá a aviso naranja hasta las 20.00 horas del jueves, cuando se prevé que descienda a amarillo.

Viento del Oeste o Noroeste de 62 a 74 km/h (fuerza 8), localmente 75 a 88 km/h (fuerza 9).

Santander declara la fase de preemergencia

El Ayuntamiento de Santander ha activado el dispositivo preventivo por temporal marítimo, a la vista de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El Ayuntamiento activará la fase de preemergencia -PEMU 0- y estará prohibido el acceso peatonal y en vehículos a la avenida Manuel García Lago (permitiendo únicamente el paso a residentes y clientes del hotel si la situación lo permite) y cerrará Mesones.

Quedará cerrado igualmente el minizoo de la Magdalena, el Museo del Hombre y la Mar, y el acceso al aparcamiento del Camello.

Como ha señalado el edil, este despliegue preventivo podrá variar o prolongarse en función de la evolución de la situación y mañana se valorarán las medidas a tomar.

Con respecto al aviso amarillo por viento, que ha comenzado hoy a las 12:00 y continuará hasta las 12:00 de mañana, se prevé de componente oeste y podría alcanzar rachas máximas de 90 km/h. Igualmente, Santander estará en aviso amarillo por tormentas desde esta tarde, a las 18.00 horas.

Castillo ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos, para que eviten acercarse a zonas expuesta al oleaje independientemente de que se encuentren balizadas o no, y ha agradecido el trabajo de los servicios de protección ciudadana.

