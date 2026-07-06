Cantabria, en alerta naranja por temperaturas de hasta 37 grados

Cantabria, excepto el litoral, está este lunes, 6 de julio, en alerta naranja (riesgo importante) por temperaturas que pueden alcanzar los 37 grados centígrados.

En concreto, el aviso por ola de calor comenzará a las 13.00 y se prolongará hasta las 21.00 horas, y afectará a Liébana, el centro, el valle de Villaverde y la Cantabria del Ebro en la Cantabria del Ebro.

En la costa se esperan máximas de 28 a 30ºC, y pueden superarse 34ºC en localidades unos kilómetros al interior, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.

Ya el martes, se reducirá el nivel de riesgo, ya que solo se activará el nivel amarillo (peligro bajo) por temperaturas de hasta 34ºC en Liébana y el sur de la región, una zona que además estará en aviso amarillo por tormentas.