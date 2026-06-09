Arranca la nueva vuelta de cribado de mama, que se amplía a 48-71 años y más de 30.000 cántabras

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha iniciado este mes de mayo la nueva vuelta del programa de detección precoz de cáncer de mama, que ha ampliado la franja de edad del cribado -hasta ahora era de 50 a 69 años- en cuatro: dos por abajo, hasta los 48, y otros tantos por arriba, hasta los 71, con lo que llegará a más de 30.000 mujeres.

Tras esta nueva vuelta, que ha comenzado mientras la anterior está prácticamente terminada, seguirá otra, en la que la Consejería de Salud incluirá al resto de cántabras susceptibles de participar con motivo de la ampliación prevista del programa, desde los 45 y hasta los 75 años, según ha indicado el titular del departamento, César Pascual, esta noche en el Pleno del Parlamento, en respuesta a preguntas de la diputada del PRC Paula Fernández para despejar "dudas" sobre este asunto.

Pascual ha señalado que la ampliación del cribado ha sido aprobada hace unas semanas en España y ha destacado al respecto que si bien todavía no se ha incorporado formalmente a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, Cantabria se ha "anticipado" con la incorporación de más mujeres en la vuelta que acaba de comenzar, al aumentar ya el rango de edad de las participantes.

Y ha apuntado que se completará en la próxima convocatoria invitando a mujeres de 45 a 74 años y que se hará "con planificación, recursos y con anticipación", como ahora. En este sentido, ha subrayado que se han reforzado los recursos humanos con la contratación de técnicos especialistas en radiodiagnóstico, radiólogos -uno especializado en mama que se incorporará a la unidad de este cáncer en el Hospital Valdecilla-, una enfermera y dos administrativos para gestión de resultados, y ha añadido que se incorporarán otros cuatro profesionales para la coordinación de los programas de cribado, uno de ellos el de mana.

Además, Pascual ha defendido que Cantabria está modernizando el programa con nueva tecnología y la incorporación de Inteligencia Artificial para apoyar la lectura de las pruebas y priorizar el diagnóstico.

El consejero ha indicado que la vuelta anterior, la número 14, casi ha terminado ya (queda participación "residual"), con una aceptación del 76,18 por ciento en Cantabria, donde los tiempos medios de respuesta "continúan siendo adecuados, a pesar de que estamos sometidos a las incidencias de todo tipo", ha apostillado para referirse a bajas de especialistas o rotura de equipos.

Y la vuelta 15 ha comenzado con una demora media de once días y de cinco para la realización de pruebas complementarias, según ha apuntado Pascual, que ha insistido en que está "planificada perfectamente", desde el punto de vista de las citas en cada centro también, para poder atender a las 30.000 personas invitadas.

Así, ha avanzado que se prevén 48 citas por la mañana en la unidad móvil, otras tantas por la tarde, también las misma sen el centro salud Vargas de Santander, en Laredo o Sierrallana, mientras que la segunda unidad móvil que se va a incorporar al programa prevé 95 citas.

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"Está planificado todo, cómo atender a esas 30.000 personas más, para poder terminar en los plazos" previstos la nueva vuelta del programa de detección precoz del cáncer de mama, ha insistido el consejero. "Poco a poco vamos enderezando un tema que encontramos hecho un auténtico desastre tras sus ocho años de Gobierno", ha afeado para terminar a la regionalista.