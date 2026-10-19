Camargo abre las preinscripciones en los programas 'Abierto en Otoño' y 'Vacaciones en La Nave'

El Ayuntamiento de Camargo abre este lunes el plazo de preinscripción para participar en los programas de dinamización infantil 'Abierto en Otoño' y 'Vacaciones en La Nave'.

Podrán formalizarse hasta el día 23, de forma presencial en la Casa Joven, de 9.00 a 14.00 horas, o a través de la página web www.casajovencamargo.com.

Las propuestas están dirigidas al alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria y ofrecerán actividades de ocio y tiempo libre del 2 al 6 de noviembre, durante el período no lectivo de otoño.

'Abierto en Otoño' se celebrará en el pabellón y en el CEIP Pedro Velarde en horario de 7.45 a 15.00 horas. Ofrecerá jornadas lúdicas y formativas mediante juegos y dinámicas educativas y deportivas, coordinadas por monitores de tiempo libre.

Por su parte, 'Vacaciones en La Nave' -dirigido al alumnado de Educación Primaria- se desarrollará en La Nave de la Casa Joven de 10.30 a 13.45 horas. Durante esa semana de descanso escolar se pondrán en práctica actividades vinculadas al otoño, como yincanas, talleres de cocina con alimentos de temporada, salidas culturales y juegos cooperativos y de distensión. La programación incluirá también talleres de manualidades.

El orden de presentación de las solicitudes no determinará la admisión. La matrícula de cada programa, que se llevan a cabo en colaboración con el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad, tendrá un precio de 20 euros. Los admitidos deberán realizar el pago entre el 24 y el 26 de octubre.

Las familias interesadas pueden ampliar la información a través de la Casa Joven, en el teléfono 942 26 12 83, en el correo electrónico juventud@aytocamargo.es y en la página web www.casajovencamargo.com.