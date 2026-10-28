Buruaga lamenta la tragedia de Urda y traslada el apoyo y colaboración de Cantabria con Castilla-La Mancha

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha lamentado el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la localidad tolenada de Urda tras el choque del tren AVE 2080 y el Iryo 6076 cuyas víctimas podrían ascender a medio centenar.

Buruaga ha afirmado que desde el Gobierno autonómico están pendientes de las informaciones sobre esta tragedia y que está a disposición de ayudar y colaborar con Castilla-La Marcha y con el Ejecutivo central en "todo aquello que sea necesario".

"No es un buen día", ha dicho la presidenta cántabra, que ha apuntado a que este "no es el primer" accidente ferroviario que sucede en España.

"Sabemos del dolor y del horror que esto trae a nuestro país", ha lamentado y ha afirmado que desde Cantabria se está "al lado, como no puede ser de otra manera, de las víctimas y de sus familias".

Por su parte, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, también ha trasladado el pésame de la ciudad a las familias de los fallecidos, para los que ha pedido respeto para que "vivan estos momentos como se merecen".