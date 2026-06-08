Buruaga invita al Papa a visitar Cantabria

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha invitado al Papa León XIV a visitar esta comunidad autónoma y ha hablado con él sobre los orígenes familiares del Pontífice en Isla, en el municipio cántabro de Arnuero.

Ha sido este sábado en el Palacio Real de Madrid, durante la ceremonia de bienvenida a León XIV con motivo de su primer viaje apostólico a España, acto que han presidido los Reyes Don Felipe y Doña Letizia.

Buruaga ha asistido y ha tenido la ocasión de saludar al Santo Padre, junto al resto de autoridades del Estado, momentos antes de las intervenciones del Rey Felipe VI y del propio León XIV en Salón de Columnas, lugar donde se ha celebrado el encuentro.

La presidenta cántabra se ha detenido unos segundos a hablar con el Papa sobre sus orígenes en Isla a instancias del Rey, que ha dado pie a la conversación recordando que el Pontífice tiene antecedentes familiares en Cantabria.

Además, ha aprovechado el momento para invitarle a visitar la región. "Le esperamos en Cantabria Santo Padre", le ha dicho la presidenta, y según informa el Gobierno autonómico en un comunicado de prensa.

Entre otros representantes institucionales, han asistido presidente Pedro Sánchez y varios ministros del Gobierno de España; los presidentes del Congreso y del Senado, Francina Armengol y Pedro Rollán, respectivamente; la mayoría de los mandatarios autonómicos; miembros del cuerpo diplomático y altos cargos tanto de la Iglesia española como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La de Madrid es la primera parada de León XIV en su visita a España, invitado por el Rey Felipe VI y la Iglesia española. El Papa permanecerá en nuestro país hasta el jueves, 12 de junio, y en los próximos días recalará también en Barcelona y las Islas Canarias.