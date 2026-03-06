El buque oceánico de la Guardia Civil 'Duque de Ahumada' se puede visitar en el puerto de Santander

El nuevo buque oceánico multipropósito de la Guardia Civil “Duque de Ahumada”, recala el próximo sábado en el puerto de Santander, dentro de los servicios que viene realizando en aguas del norte peninsular con motivo del Plan de Control Integral de Actividades Pesqueras.

Dentro de esta parada técnica que realiza en Santander, el mismo podrá ser visitado mañana sábado, 7 de marzo, en horario de 16.00 a 19.00 horas. Se encontrará atracado en el muelle Almirante (zona de la Estación Marítima de Santander), siendo la entrada al recinto portuario por la calle Antonio López, acceso peatonal del vallado anterior a la menciona Estación Marítima.

Se estima que en ese periodo horario podrán acceder como máximo unas 350 personas, realizando la visita por orden de llegada, hasta completar el aforo en la zona de entrada.

La visita será guiada por los guardias civiles del Servicio Marítimo que prestan servicio en el propio buque “Duque de Ahumada”, quienes explicarán el trabajo que realizan desde dicha embarcación. Se aconseja que la visita se realice con calzado cómodo.

El buque oceánico “Duque de Ahumada”

El buque tiene unas dimensiones de 82,15 metros de eslora, 14 de manga y 4,7 de calado, contando con helipuerto, cinco cubiertas, un ROV (vehículo sumergible operado remotamente) para tareas de inspección y búsqueda subacuática, drones de vigilancia aérea y dos embarcaciones rígidas para interceptación y rescate.

Tiene capacidad para 56 tripulantes que se distribuirían en 35 camarotes, y una sala de náufragos habilitada para más de 100 personas, dotada de espacio separado para mujeres y niños. Además, está equipado con una enfermería y espacio hospitalario con posibilidad de transmisión directa de telemedicina con Madrid.

Su capacidad operativa sin tocar puerto se puedo alargar hasta 30 días, con una autonomía de 11.000 millas (20.400 km.), lo que amplía el radio y la duración de las misiones. El equipamiento incluye sistemas de navegación y comunicaciones de última generación.